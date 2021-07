Sabitzer rückt für Junuzovic nach

Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller hat zwei Tage vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/live ATV und ZDF) in München gegen Deutschland eine Nachnominierung vorgenommen. Der Schweizer beorderte Marcel Sabitzer am Mittwoch in seinen Kader, der Offensivspieler von Rapid fehlt damit der ÖFB-U21-Auswahl am Donnerstag im Heimspiel der EM-Qualifikation gegen Spanien.

Koller begründete diesen Schritt unter anderem mit der Sperre des zentralen defensiven Mittelfeldspielers Julian Baumgartlinger. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen auf Nummer sicher gehen, sollte im Training noch etwas passieren", sagte der 52-Jährige.

Hintergrund dürfte aber auch die Sorge um Zlatko Junuzovic sein. Der angeschlagene Legionär von Werder Bremen machte zwar die Einheit am Dienstagnachmittag mit, verspürte laut Koller allerdings Schmerzen. An welcher Verletzung der Ex-Austrianer überhaupt laboriert, wollte der Nationaltrainer nicht verraten.

Generell dürften die Personalsorgen von Koller, der in der Vorbereitung auf Deutschland mit Ausnahme einer Regenerationseinheit am Montagvormittag ausschließlich hinter verschlossenen Toren trainieren ließ, größer sein als ursprünglich angenommen. "Es sind noch zwei, drei weitere Spieler angeschlagen", verriet der Nationaltrainer, ohne Namen zu nennen.