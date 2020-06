Keine Überraschungen im Teamkader

Österreich? Nein, Österreich hat in den aktuellen Debatten rund um die deutsche Nationalmannschaft kein Leiberl. Neun Tage vor dem WM-Qualifikationsspiel in München gibt es weit wichtigere und spannendere Themen als das Duell mit dem kleinen Nachbarn, das hierzulande ohnehin weit mehr Brisanz zu besitzen scheint als in Deutschland.

Schon jetzt dreht sich fast alles nur um das Turnier in Brasilien, für das der DFB die Quartiere längst ausgespäht hat. Dass den Deutschen noch irgendwer den Gruppensieg streitig machen könnte, damit rechnet ohnehin niemand. Wie auch den jüngsten Personal-Diskussionen zu entnehmen ist. Dabei dreht sich alles nur um eine Frage: Wird Stefan Kießling von Joachim Löw doch mit nach Brasilien genommen? Dieses brisante Thema verfolgt den Bundestrainer nun schon seit mehreren Jahren. Eigentlich, seit Kießling für Leverkusen Tore wie am Fließband produziert, und das macht der 29-jährige Goalgetter nun doch schon über einige Jahre. Doch von Löw wird Kießling, der am Wochenende beim 4:2 gegen Mönchengladbach sein 100. Bundesligator erzielt hat, fast schon beharrlich ignoriert.

Bei der EM im Vorjahr stand er nicht im Aufgebot, und auch dem Kader für das Österreich-Match, den Löw am Donnerstag bekanntgeben wird, dürfte der amtierende Torschützenkönig nicht aufscheinen. Miroslav Klose und Mario Gomez seien weiterhin erste Stürmer-Wahl, betont Löw nach jedem Treffer von Kießling. Der verschmähte Stürmer selbst will sich mit dem Thema vorerst gar nicht mehr beschäftigen: „Im Moment interessiert mich die Weltmeisterschaft einen feuchten Käse“, erklärte Kießling am Samstag.