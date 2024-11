Familienleitung bei SKN St. Pölten: Ein Ehepaar mit großen Fußballträumen

Oft werden Fußballklubs von einer Familie geführt. Diese bringt das Geld und der Boss – meist ist es ein Mann – entscheidet auch. In St. Pölten gibt es den seltenen Fall, dass die Präsidentschaft und der größte Geldgeber in einer Familie, aber nicht in einer Hand liegen.

Franz Pichler vertritt Hauptsponsor spusu, seine Ehefrau Andrea Pichler führt seit April den Verein SKN St. Pölten.