Bergamo: Vom Corona-Hotspot zum Europacup-Sieg

Vier Jahre liegen zwischen dem großem Trauma und dem riesigen Traum. Als Zehntausende Menschen in Bergamo die Nacht zum Tag machten und ausgelassen den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte von Atalanta feierten, hielten manche inne und erinnerten an die dunkelsten Wochen in der Geschichte von Bergamo. An das Frühjahr 2020, als die Stadt, die heute den Europa-League-Sieger stellt, der europäische Corona-Hotspot war.