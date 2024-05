Reaktionen und Pressestimmen zum EL-Finale: "Schmerz zulassen"

Gegen diese deutliche Final-Niederlage hätten sie bei Bayer Leverkusen ihren historischen Bundesliga-Rekord gern eingetauscht. "Uns allen war klar, dass die Serie irgendwann reißen muss", sagte der deutsche Fußball- Nationalspieler Jonas Hofmann nach dem 0:3 (0:2) im Europa-League-Endspiel gegen Atalanta Bergamo in Dublin am Mittwochabend . "Aber wenn wir tauschen könnten, hätten wir lieber in der Bundesliga noch ein Spiel verloren." Kapitän Lukas Hradecky ergänzte: "Ich hätte die erste Niederlage gerne in einem bedeutungslosen Spiel kassiert."

Verteidiger Jonathan Tah sprach von einer "Riesenenttäuschung. Auch wenn es gerade wehtut, muss man den Schmerz zulassen. Ab morgen geht es weiter." Für Mittelfeldmann Granit Xhaka war es einfach "bitter", da es bis zu dem Spiel so gut ausgesehen habe. "Dass wir gerade im Finale das nicht hinkriegen, was wir sonst so gut machen, ist 'part of the game'."

Euphorie bei den Siegern aus Bergamo

"Unglaublich" sei vor allem die überlegene Art und Weise gewesen, wie Bergamo das Finale gewonnen habe, jubelte Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini: "Ich glaube, wir haben Geschichte geschrieben. Es war einfach außergewöhnlich. Wir haben Liverpool und Sporting besiegt (...) und jetzt den deutschen Meister."

Mann des Tages war Dreifachtorschütze Ademola Lookman. "Das ist eine der besten Nächte meines Lebens", sagte der 26-jährige Nationalspieler aus Nigeria. "Wir haben Geschichte geschrieben. Wir sind diszipliniert geblieben, hatten unsere Momente und haben fantastisch gespielt."

Dementsprechend ausgelassen wurde nach der Partie in der Kabine getanzt und gefeiert (siehe Video unten).