Europa League live: Holt Leverkusen den nächsten Titel?

Die Saison von Bayer Leverkusen hat bereits historische Ausmaße angenommen, der erstmalige Gewinn der deutschen Meisterschaft war das emotionale Highlight, zwei weitere Titel könnten für die Werkself in dieser Woche noch folgen. Neben dem DFB-Pokal-Endspiel am Samstag steigt heute Abend das Finale der Europa League .

Gegen Atalanta Bergamo ist das in der laufenden Saison noch immer ungeschlagene Team von Trainer Xabi Alonso zwar in der Favoritenrolle, doch Vorsicht ist für die Deutschen geboten. Die Italiener spielen eine starke Saison, haben die jüngsten fünf Partien in der Serie A allesamt gewonnen und peilen bei zwei ausstehenden Runden einen Champions-League-Platz an.

Die Teilnahme an der Königsklasse wäre aber auch mit dem Gewinn der Europa League sicher, weshalb das Finalduell in Dublin zusätzlich an Bedeutung gewinnt. Hier geht es zum Live-Spielstand der Partie.