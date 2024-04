Die Geheimnisse des Meisters: Wie Leverkusen Fußball-Geschichte schrieb

Toptorjäger ist der Nigerianer Victor Boniface mit „nur“ zehn Treffern, dafür haben sechs weitere Kicker mehr als jeweils fünf Tore erzielt. Leverkusen hängt damit kaum von Einzelspielern ab und ist auch gut durch den Winter gekommen, obwohl viele dem Klub einen Einbruch durch den Afrika-Cup prophezeit hatten. Leverkusen musste wochenlang vier wichtige Spieler für das Turnier an der Elfenbeinküste abstellen. Die Bayern nur einen und einen weiteren für den Asia-Cup. Und dennoch ist Leverkusen noch in drei Bewerben vertreten.

Ersatzbälle

Bei jedem Spiel in der BayArena liegen 30 Ersatzbälle rund ums Spielfeld, nur wenige Meter von der Outlinie entfernt. So will man den Druck auf den Gegner auch hochhalten, wenn der Ball einmal ins Out gelangt. Ballkinder stehen nämlich nur im Torout und nicht entlang der Seitenoutlinie. „Das hilft uns, das Tempo hochzuhalten und weiter zu drücken. Wir wollen dem Gegner keine Möglichkeit geben, zu verschnaufen“, begründete Xabi Alonso die Maßnahme.

Er selbst hatte die Idee dazu aber gar nicht. Sie stammt vielmehr aus der Zeit der Corona-Pandemie, als keine Ballkinder in die Stadien durften und die Ersatzbälle rund ums Spiel aufgelegt wurden. Während die meisten Klubs nach Ende der Pandemie wieder Ballkinder positionierten, blieb man in Leverkusen bei den herumliegenden Bällen.

Standardsituationen

Der neue Meister war das beste Team bei ruhenden Bällen. Leverkusen hatte die besten Quoten bei indirekten sowie direkten Freistößen. Bei Toren nach Eckbällen liegt man auf Platz zwei. Da hat es sich ausgezahlt, dass Xabi Alonso mit dem Argentinier Sebastian Parrilla einen Co-Trainer von der zweiten Mannschaft von Real Sociedad mitgebracht hat, der als Experte für Standardsituationen gilt.