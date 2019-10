EM-Qualifikation: Ljubljana, kein Ort für Rechnereien

Unabhängig davon, welches Gesicht die Startelf am Sonntag annehmen wird, Österreich könnte in Slowenien einen großen Schritt in Richtung EURO 2020 machen. Da die Slowenen unter Siegzwang stehen, um noch im EM-Rennen zu bleiben, könnte den Österreichern schon ein Remis reichen, um in den beiden November-Spielen das Ticket für die Endrunde endgültig zu lösen. Auf derartige Rechenaufgaben lässt sich Kapitän Julian Baumgartlinger aber gar nicht erst ein. „Natürlich kann man die Tabelle nicht ganz ausblenden. Unser Ziel ist aber nicht ein Punkt, wir wollen gewinnen. Es ist ein entscheidendes Spiel, um die Situation in der Gruppe noch mehr in unsere Richtung zu drehen.“

Teamchef Foda tritt bewusst ein wenig auf die Euphoriebremse, räumt aber ein, dass sich die Lage nach dem Sieg gegen Israel ein Stück weit verbessert hat. „Gewinnen wir auch in Laibach, dann verbessert sich die Situation natürlich sehr.“ Doch mit welcher Art von Fußball möchte man diese drei Punkte erreichen?

Ein bedingungsloses Angriffspressing wird es eher nicht sein, da Foda auch die Lage der Slowenen im Blick behält. „Sie müssen gewinnen, daher gehe ich davon aus, dass sie offensiver spielen werden als bei ihrem Heimsieg gegen Polen. Da haben sie auf Konter und Fehler der Polen gewartet.“