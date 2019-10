Insider Zoran Barisic: Was Österreich in Slowenien erwartet

In rund einer Stunde ist Ljubljana mit dem Auto von der Kärntner Grenze zu erreichen. Dennoch ist der slowenische Fußball in Österreich kaum präsent. Zoran Barisic ist einer der wenigen Insider, wenn es um den kommenden Gegner des ÖFB-Nationalteams am Sonntagabend in Ljubljana (20.45 Uhr) geht.

Als Rapid-Trainer scoutete Barisic öfters beim südlichen Nachbarn, vor seiner Rückkehr als Sportdirektor der Wiener war der 49-Jährige als Coach von Ljubljana erfolgreich. Nach drei Monaten bei Olimpija mit nur einer Niederlage in 15 Spielen wehrte sich Barisic gegen Einmischungen des Präsidenten – und verließ den Klub.

Hybridrasen

„Das Stadion ist wunderbar. Auf dem Hybridrasen kann man sehr gut sehr schnell Fußball spielen. Aber Ljubljana ist kein Hexenkessel. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was ich bei türkischen Länderspielen erlebt habe“, erinnert sich Barisic an seinen früheren Arbeitsplatz.