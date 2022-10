Fußball-EM: Österreich trifft in der Qualifikation auf Belgien

Ein attraktives Los ergab die Auslosung für die EM-Qualifikation in Frankfurt. Österreich trifft in Gruppe F auf Belgien, Schweden, Aserbaidschan und Estland

Die Belgier sind der klare Favorit in der Gruppe. Das Team rund um die Topstars Eden Hazard (Real Madrid)und Kevin De Bruyne (Manchester City) liegt in der Weltrangliste hinter Brasilien auf Rang zwei.

Schweden ist ein alter Bekannter, schon zum siebenten Mal sind die Skandinavier Österreichs Gegner in einer Qualifikationsgruppe.

Gegen Aserbaidschan hat Österreich bisher vier Pflichtspiele ausgetragen, drei davon gewonnen und ein Remis erreicht.

Die Esten waren noch nie für ein Großereignis qualifiziert.

Modus und Spielorte

Die besten Gruppenzweiten sind fix bei der EM. Nach Abschluss der Gruppenphase stehen 21 der 24 Teilnehmer fest. Die letzten drei Teilnehmer werden durch Play-offs im März 2024 ermittelt. Deutschland ist als Gastgeber fix dabei

Das Eröffnungsspiel der 17. Europameisterschaft findet am 14. Juni 2024 in der Allianz Arena in München statt, das Endspiel wird am 14. Juli im Olympiastadion Berlin ausgetragen.

Die 51 Spiele sind auf zehn Spielorte aufgeteilt: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.