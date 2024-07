Nach dem Finale gegen England: Zahlen hinter dem spanischen Fingerzeig

Im Finale musste er nach einer Rettungstat angeschlagen eine Hälfte lang zusehen. Dennoch sagte er nach dem 2:1 gegen England: „Das ist wahrscheinlich der beste Tag in meiner Karriere. Wir sind Europameister – wir sind zur besten Mannschaft in Europa geworden.“

Durchschnittlich fiel das erste Tor in der 30. Minute, also 11 Minuten früher als 2021. Das resultiert auch daraus, dass vier der sechs schnellsten EM-Tore heuer erzielt wurden. Etwa das 1:0 des Türken Demiral nach 57 Sekunden gegen Österreich.

Deutsche Pässe kamen genau

Eine Wertung hat übrigens Deutschland gewonnen: 91,2 Prozent angekommene Pässe ist der Top-Wert des Turniers. In der Ballbesitz-Statistik wurden die Deutschen (63 Prozent) nur von Portugal (67 %) distanziert. Österreich liegt auf Rang 10 (54 %).

Beachtliche Zahlen kommen von der Turnier-Organisation und der deutschen Polizei: 22.000 Beamte waren über die vier Wochen im Einsatz, sie registrierten 2.340 Straftaten. Darunter waren 700 Körperverletzungsdelikte, rund 120 Diebstähle und ungefähr 200 Fälle von Hausfriedensbruch. Ausschreitungen von Hooligans konnten verhindert werden.

2,6 Millionen Menschen haben die 51 Spiele in den Stadien besucht, was einen Schnitt von 50.890 ergibt. In den Fanzonen in ganz Deutschland wurden sechs Millionen Menschen gezählt.