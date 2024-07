Gegen Haaland in Linz: Nations-League-Spiele des ÖFB-Teams fixiert

Zwei Monate nach dem EM-Aus im Achtelfinale gegen die Türkei geht es im September für Österreichs Fußballteam der Männer schon wieder weiter. In der Nations League gilt es im Herbst in sechs Partien den Wiederaufstieg in die Liga A zu schaffen.

Gegner sind Slowenien, Norwegen und Kasachstan. Dass Österreichs Team mit zwei Auswärtsspielen beginnen würde, war bereits seit Monaten klar. Nun hat der ÖFB aber die Spielorte für die drei Heimspiele festgelegt.