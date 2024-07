EM-Finalfazit: Spaniens Mut und Englands Horror-Statistik

Als neutraler Fußball-Fan darf man zufrieden sein mit dem Ausgang des Finales. Spanien ist ein hochverdienter Europameister – nicht nur aufgrund der 90 Minuten im Berliner Olympiastadion, sondern auch wegen des Auftretens in den sechs EM-Spielen davor.

Es hätte sich nicht richtig angefühlt, wäre England noch irgendwie in die Verlängerung gekommen und dann dort vom Spielglück geküsst worden. Hoffnung haben durften die englischen Fans wirklich nur in jenen fünf bis zehn Minuten nach dem Ausgleichstreffer. Schon kurz danach verfiel die Mannschaft wieder in ihre Passivität.

Verheerende Statistik der Engländer

Diesen Eindruck untermauert auch die Statistik. Bei den „Expected Goals“, also jenem Wert, der angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass aus einer Torchance tatsächlich ein Treffer wird, lagen die Stars rund um Harry Kane unter den 24 Endrundenteilnehmern nur an 21. Stelle. Eine verheerende Bilanz für einen Finalisten.

Nicht einmal die verletzungsbedingte Auswechslung von Spaniens Mittelfeldstrategen Rodri zur Halbzeit konnte etwas an der Dynamik des Spiels ändern. Es freut mich, dass der Manchester-City-Profi zum Spieler dieses Turniers gekürt wurde. Die zentralen Mittelfeldspieler sind oft das Herz ihrer Mannschaften, stehen aufgrund ihrer Spielanlage aber viel zu selten im Rampenlicht.