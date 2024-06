Der erste EM-Höhepunkt: Wie Österreich Frankreich besiegen will

Es war ein Donnerstag und es war ein kleines Donnerwetter in der österreichischen Sport- und Medienlandschaft. Am 28. April 2022 war klar: Ralf Rangnick wird Teamchef. Zwei Jahre, zwei Wochen und 22 Länderspiele sind seit dem Amtsantritt des Deutschen am folgenden 1. Juni vergangen. Am Montag ist es nun so weit. Österreich startet in die Europameisterschaft. Gegen Frankreich, den zweifachen Welt- und Europameister, erlebt die Ära Rangnick ihren vorläufigen Höhepunkt.