Mbappe mit Brandrede: "Das Land ist in einer sehr kritischen Situation"

Es ging nur ganz am Rande um das Spiel gegen Österreich. Die Pressekonferenz der Franzosen in Düsseldorf stand ganz im Zeichen der politischen Situation im Lande, wo das rechte Rassemblement National bei der EU-Wahl gewann.

Vor den Parlamentswahlen nahm nach Marcus Thuram nun auch Kylian Mbappe klar Stellung. "Es ist ein wichtiger Moment in der Geschichte unseres Landes. Wir Spieler sind nicht abgekapselt. Ich appelliere an alle Franzosen, vor allem an die junge Generation, die etwas verändern kann. Man sieht, wie extrem Rechte nach vorne kommen. Alle jungen Menschen rufe ich auf, zur Wahl zu gehen, sie müssen sich identifizieren mit den Werten des Landes. Ich vertraue auf die Franzosen, ich bin sehr stolz auf dieses Land."