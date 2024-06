Marc Janko: Frankreich zum Auftakt gegen Österreich? Das passt!

Der Auftakt in diese Europameisterschaft verlief vielversprechend und hat aus Sicht der Fußballfans wirklich Lust auf mehr gemacht. Nicht selten in der jüngeren Vergangenheit waren die ersten Spieltage einer Endrunde eher zähe Angelegenheiten und viele Treffer Mangelware.

Eines ist aber auch klar: In der Vorrunde gewinnt man das Turnier nicht. Ab der K.-o.-Phase kann es schnell in die andere Richtung laufen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Team, das sich in der Vorrunde in die Favoritenrolle gespielt hat, in der K.-o.-Phase rasch und überraschend scheitert.

Der Modus ist trügerisch

Der Modus einer Endrunde ist trügerisch, gleichzeitig macht er ein großes und langes Turnier aber auch so faszinierend.

Oft reicht eine Aktion aus, um ein Erfolgsgebilde ins Wanken zu bringen. Das kann ein Foul eines Schlüsselspielers sein, der dadurch im Achtelfinale gesperrt ist. In diesen Momenten braucht es viel Disziplin und intelligente Spieler.