Elfmeterschießen beginnt im Kopf: Ungeschriebene Regeln und Erfolgsfaktoren

Wissen und Wahrnehmung Sportwissenschaftler Johannes Uhlig hat sich Elfmeter in Theorie und Praxis genauer angesehen. Als Wissenschafter am Institut für Bewegung und Sportwissenschaft und als Fußballtrainer, etwa bei den U17-ÖFB-Frauen hat er etliche Elfmetertrainings geleitet. Im KURIER-Gespräch erklärt er, dass ein Spiel zwischen Wissen und Wahrnehmung ist, das sich in den Köpfen des Elferschützen und des Torhüters abspielt: „Ich weiß als Spieler, wo meine präferierte Ecke ist. Auch wenn der Tormann das weiß - wenn ich präzise genug hinschieße, hat er kaum eine Chance“, sagt Uhlig.

Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, wahrnehmungsgesteuert an den Elfmeter heranzugehen und dabei zu antizipieren, was der jeweils andere macht. Lässt der Torhüter erkennen, in welche Richtung er springen wird? Erkennt der Tormann anhand der Haltung von Fuß oder Oberkörper beim Schützen, in welche Richtung er schießen wird? Dabei ist der Spieler im Vorteil, denn er kann den Anlauf verzögern, um den Torhüter in Aktion zu zwingen. Umgekehrt könnte der Torhüter den Schützen mit Bewegungen zu irritieren versuchen. Studien zeigen, dass das die Wahrscheinlichkeit zu parieren leicht erhöht.

In die Mitte Übrigens wird auch knapp ein Drittel der Elfmeter im Zentrum des Tores verwertet. Die Torleute haben also die Auswahl, nach links oder rechts zu springen – oder stehen zu bleiben, um den Strafstoß zu halten. Dennoch sieht man nur wenige Torhüter, die das tun. Den Grund hat der israelische Psychologe Michael Bar-Eli als „Action Bias“ ausgemacht („Tendenz zur Bewegung“). Die Gefahr untätig auszusehen, während der Ball in eine Ecke fliegt, sei zu groß, obwohl das durchaus erfolgsversprechend wäre, erklärt Uhlig: „Die Torhüter wären gut beraten, ab und zu in der Mitte stehen zu bleiben.“ Spieler, die auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen, werden aber zu einem hohen Prozentsatz scharf, also mit mindestens 100 km/h, unter die Latte oder neben die Stange schießen. Der Ball braucht ca. 0,4 Sekunden bis zum Tor. Zu schnell, um als Goalie reagieren zu können.

© KURIER Grafik Ortega