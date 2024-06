Europameister Italien im Achtelfinale gegen die Schweiz unter Druck

An das Elfmeterschießen im Achtelfinale der letzten Europameisterschaft erinnern sich die Schweizer besonders gerne. Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass Goalie Yann Sommer und sein Team gegen Frankreich mit 5:4 nach Penaltyschießen gewonnen haben und erstmals in der Geschichte ein EM-Viertelfinale erreicht haben.

Das dortige neuerliche Elfmeterschießen nach einem 1:1 gegen Spanien stoppte den Erfolgslauf schließlich denkbar knapp.