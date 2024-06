Was ÖFB-Star David Alaba zum EM-Erfolg seiner Teamkollegen sagt

Seine Rolle

Parallel zum Schuften fürs Comeback in den kommenden Monaten bei Real geht Alaba seiner Tätigkeit als Nonplaying-Captain nach. „Ich versuche meine Einheiten so zu legen, dass ich bei fast allen Besprechungen dabei sein kann.“ Am Samstag musste er schon um 7.30 Uhr im Gym schwitzen, damit er um 10.30 Uhr bei der Video-Analyse mit von der Partie sein kann.

Seine Rolle, so der Real-Verteidiger, habe sich gar nicht so stark verändert: „Ich möchte voraus gehen mit meiner Erfahrung und Präsenz. Ich kann halt nur nicht auf dem Platz stehen.“ Natürlich gebe es Momente, in denen er liebend gerne mitkicken würde. „Das ist ja ganz normal, das ist auch immer mein Anspruch. Nur ist das hier so nicht möglich auf der anderen Seite zu stehen.“ Daher unterstützt er seine Kollegen, deren Kapitän er immer noch ist, im Vorfeld und nach einem Spiel.