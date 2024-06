Wie die UEFA bei der Fußball-EM mit Flitzern umgehen wird

Bei der Fußball-EM werden strittige Entscheidungen in Leipzig in einer Messehalle unter die Lupe genommen. Hierfür stehen den jeweils drei Videoschiedsrichtern (VAR) pro Spiel etwa 40 Kameras zur Verfügung. In dem etwa 36 Quadratmeter großen Raum sitzen zwei Schiedsrichter, ein weiterer steht, um den Überblick zu haben. Zudem sitzen noch zahlreiche Techniker in der Kabine mit 13 großen Monitoren.