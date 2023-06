Wie virtuelle Bandenwerbung zur neuen Geldquelle im Fußball wurde

Herr Müller sitzt in Wien und sieht, wie Michael Gregoritsch Österreich in Belgien in Führung schießt. Auf der Werbebande im Hintergrund ist ein Sportwettenanbieter aus Österreich zu sehen. Denselben Treffer zur selben Zeit sieht Herr Peeters in Antwerpen. Allerdings: Bei ihm läuft im Hintergrund Werbung für eine belgische Supermarktkette.

Ist das möglich?

Durchaus. Virtuelle Bandenwerbung hat den Fußball vor wenigen Jahren erobert und ist am Samstag auch in Österreich angekommen mit seiner Premiere beim 1:1 des ÖFB-Teams in Brüssel. „Für uns ist das ein echter Meilenstein. Mit der Implementierung der virtuellen Bande eröffnen wir den Werbetreibenden neue Möglichkeiten und heben die Sportvermarktung in Österreich auf ein neues Niveau“, freut sich Christoph Neuhold, Head of International Sales der sporteo International Sportmanagement AG, die das Projekt umgesetzt hat.