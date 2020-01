Flitzer-Legende Mark Roberts: "Die Polizei liebt mich"

Apropos Lebensgeschichte: Wie wird man denn Flitzer?

Eine besoffene Geschichte. 1993, ich war Barkeeper in Hongkong, und ein Mädchen ist bei einem Rugby-Turnier nackt über das Spielfeld gerannt. Ich hab’ in der Bar gewettet: ,Das kann ich auch.‘

Und dann?

Dann bin ich am nächsten Tag geflitzt. Ich hatte Schiss. Aber ich hab’ mich ausgezogen und bin gerannt. 56.000 im Stadion haben mir zugejubelt. Das war so cool, dass ich am nächsten Tag gleich wieder geflitzt bin.

Sind Sie ein Exhibitionist?

Nein, ich bin ein Entertainer. Mir macht das Spaß, wenn ich die Obrigkeiten ärgern kann. Und die Leute lachen doch auch darüber.

Flitzen ist das eine, aber wie schaffen Sie es, immer in die Stadien zu gelangen?

Das fragt sich die Security auch. Ich bin ein kleiner James Bond, da steckt viel Organisation dahinter. Manchmal wird’s mir aber auch leicht gemacht.