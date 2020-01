Skandal beim Nachtslalom: Flitzerin sorgt für Verwirrung

Während der Nachtslalom in Schladming aus österreichischer Sicht eine bittere Enttäuschung setzte, sorgte eine Zuschauerin für einen handfesten Skandal: Eine Frau im Badeanzug lief mit einem Transparent "Rest in Peace Kobe" in den Händen über die Ziellinie – just als Alex Vinatzer seinen zweiten Lauf beenden wollte.