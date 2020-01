Nachtslalom: Rekordsieg von Kristoffersen, Dämpfer für Schwarz

Neustart

„Heute fängt alles wieder bei null an“, sagte Daniel Yule mit Blick auf den feuchten Schnee, der vom Schladminger Himmel fiel. Drei der letzten vier Slaloms hatte der Schweizer gewonnen, zuletzt am Sonntag in Kitzbühel. „Aber heute sind die Verhältnisse ganz anders als zuletzt.“

Wie Recht der 26-Jährige hatte, das bewiesen der Seriensieger und seine Kollegen. Marco Schwarz, zuletzt in Kitzbühel Zweiter, hatte die Ehre, das Rennen mit Startnummer eins zu eröffnen, „das ist natürlich brutal cool, grad in Schladming, wenn mehr als 40.000 Leute kommen, um dich anzufeuern“. Und der Kärntner nutzte seine Chance mit der Fahrt zur Bestzeit.

Bei nicht einfachen Bedingungen entwickelte sich ein Startnummernrennen am Fuß der Planai. Schwarz vor Kristoffersen (Nummer 3) und Pinturault (2), so stand es zur Pause, und Yule hatte mit Nummer 7 schon seine liebe Mühe mit den kleinen Spuren, die sich in der Piste entwickelten. „Ich bin ein, zwei Mal mit den Skiern in den Spuren hängen geblieben“, sagte der Halbzeit-Vierte.