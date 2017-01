Schladming-Slalom: Nacht-Spektakel feiert Jubiläum

Der Einfall galt als Schnapsidee. Wer soll sich schon ein Skirennen mitten in der Nacht anschauen? Unter Flutlicht! "Man hat uns gesagt, dass wir alleine im Zielraum stehen würden", erinnert sich Hans Grogl, der Chef des Organisationskomitees in Schladming, an das erste Nightrace vor 20 Jahren. Doch das Rennen wurde zum Spektakel. 25.000 Zuschauer machten Stimmung wie in einem vollen Fußballstadion. Für die heutige 20. Ausgabe werden 45.000 Fans erwartet, das Event hat eine Zugkraft entwickelt, wie sonst nur die Abfahrt in Kitzbühel. Ein Rückblick.

1997: Tombas Triumph

Würdiger kann der Premierensieger nicht sein: Alberto Tomba. "La Bomba" fährt einen entfesselten zweiten Durchgang, Halbzeit-Leader Thomas Stangassinger patzt und wird Zweiter. Das Nachtrennen passt offenbar in den Biorhythmus des partyfreudigen Italieners: Im Jahr darauf kann Tomba seinen Sieg wiederholen. Zweiter wird der heutige ORF-Experte Thomas Sykora.

1999: Raichs Premiere

Einem kaum bekannten Tiroler gelingt ein Traumlauf. Vor 35.000 Zuschauern fährt er von Rang 23 zum ersten Weltcupsieg. Sein Name: Benjamin Raich. Vier weitere Siege in Schladming folgen (siehe rechts).

2000: Shootingstar Matt

Wegen einer Gehirnerschütterung muss Raich passen. Dafür schlägt die Stunde für einen anderen Newcomer. Nach seinem sensationellen Sieg in Kitzbühel gewinnt Mario Matt auch in Schladming.

2004: Millers Pech

Vor dem Halbzeitführenden Bode Miller stürzt Ivica Kostelic schwer. Bei starkem Schneefall muss der Amerikaner 15 Minuten auf seinen Start warten – und wird dann nur Vierter. Raich gewinnt zum dritten Mal.

2005: Der wilde Pranger

Privat sanft wie ein Lämmchen, am Start ein Berserker. Nur 56 Stunden nach seinem ersten Sieg in Kitzbühel gewinnt der Tiroler Manfred Pranger an seinem 27. Geburtstag auch den Slalom in Schladming.

2009: Das Rekordjahr

50.000 Skifans sehen den Heimsieg von Reinfried Herbst. Das Rennen erwirtschaftet mittlerweile Umsätze von 12,8 Millionen Euro, die vorwiegend der Region zugute kommen sollen. Zwischen 1,5 und 1,9 Millionen Menschen sehen das Rennen Jahr für Jahr im ORF. Damit schafft es die Übertragung regelmäßig in die Liste der zehn reichweitenstärksten Sendungen des Jahres.

2014: Kristoffersen überrascht

Erstmals gewinnt der Norweger Henrik Kristoffersen ein Weltcup-Rennen. Neben ihm stehen Marcel Hirscher und Felix Neureuther (GER) auf dem Podest. Ein Ergebnis, das auch heute nicht überraschen würde.

2016: Hirschers Brille

Mit einem angelaufenen Brillenglas verpatzt Marcel Hirscher den ersten Durchgang. Im zweiten Lauf verbessert er sich noch von Rang 22 auf 2. Sieger ist wieder Henrik Kristoffersen.

2017: Kampf um die WM

Das Stress-Niveau bleibt nach dem Kitzbühel-Wochenende hoch. "Oft schläft man nach so einem Wochenende nicht gut", sagt Kitzbühel-Sieger Marcel Hirscher. Er hat zumindest seinen WM-Startplatz im Slalom fix. Um die anderen drei Tickets rittern heute Andreas Matt, Marc Digruber, Manuel Feller, Marco Schwarz und Christian Hirschbühl.