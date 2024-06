Nach dem EM-Spektakel: Das Geheimnis des ÖFB-Dauerbrenners

Weil „Kilometerfressen“ allein längst nicht genügt, ließ Papa Seiwald Sohnemann Nici und dessen Freund Matthias Seidl (jetzt als Rapidler in Ralf Rangnicks EM-Talon) stets mit links wie rechts schießen. Oft drückte Hubert Seiwald (er hatte als Sieger eines Geschicklichkeitsbewerb 1979 eine Reise zum EM-Quali-Spiel von Herbert Prohaska und Co. nach Portugal gewonnen) den Knirpsen zum Jonglieren zwei Bälle in die Hände, während sie zugleich einen dritten am Fuß führen sollten. Worauf Nici und Matthias schon als Kinder kaum mit dem Kopf nach unten (eine Schwäche vieler Amateurkicker) übers Feld irrten. Als die beiden Kuchler Buam bei einem 12:0 gegen die Red-Bull-Minis alle Tore schossen, wurden sie in die Talenteschmiede des Salzburger Konzerns geholt.