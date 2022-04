Borussia Dortmund hat in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg einen beeindruckenden 6:1-Kantersieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose entschied die Partie zum Auftakt der 30. Runde am Samstagnachmittag mit fünf Toren innerhalb von 14 Minuten bereits in der ersten Spielhälfte für sich. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München, der am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Arminia Bielefeld antritt, beträgt vorübergehend sechs Punkte.

Für den BVB trafen der 17-jährige Debütant Tom Rothe (24.), der als linker Verteidiger eingesprungen war, Axel Witsel (26.), Manuel Akanji (28.), Emre Can (35.) und Torjäger Erling Haaland per Doppelpack (38., 54.). Für den 21-jährigen Norweger, der bei Manchester City hoch im Kurs stehen soll, waren es die ersten Treffer nach 422 Minuten ohne Ligator. Bei den Wolfsburgern sah Tormann Koen Casteels bei mehreren Gegentoren nicht gut aus, Xaver Schlager wurde von Trainer Florian Kohfeldt in der 63. Minute ausgewechselt.