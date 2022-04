Meilenstein in Barcelona: Glasner auf den Spuren von Ernst Happel

Glasner hätte in dieser Saison mit Wolfsburg Champions League spielen können. Doch er entschied sich im Sommer für Frankfurt. Spätestens jetzt ist klar: Es war die richtige Entscheidung. „Diese Gefühle werde ich mitnehmen, bis ich irgendwann hoffentlich mal eine Etage höher bin“, sagte er nach der magischen Nacht. Mit dem Aufstieg hat er sich auch in eine gar nicht so lange Liste österreichischer Trainer eingetragen, die im internationalen Klubfußball ähnlich große Erfolge feiern konnten.

Happel unerreicht

Der erfolgreichste ist und bleibt Ernst Happel. Der „Wödmasta“ gewann zweimal den Europacup der Landesmeister: 1970 mit Feyenoord Rotterdam und 1983 mit dem Hamburger SV. Mit den Niederländern holte er auch den Weltpokal. Zudem stand Happel drei weitere Male in einem Europacup-Finale: 1976 mit dem FC Brügge (UEFA-Cup), 1978 ebenfalls mit Brügge (Pokal der Landesmeister) und 1982 mit dem HSV (UEFA-Cup). Die acht nationalen Meistertitel und den Einzug ins WM-Finale 1978 mit den Niederlanden nicht zu vergessen.

Nicht vergessen darf man auch Max Merkel. Er wurde in Spanien Meister und Cupsieger mit Atlético. In Deutschland holte er mit 1860 München und Nürnberg den Titel. Mit 1860 stand er 1965 im Europacup der Cupsieger im Finale.