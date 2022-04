Ein Frankfurter Feierabend in Barcelona: Die Eintracht siegt 3:2

Borrés Schuss ins Glück

Besser machten es die Frankfurter, die in der 36. Minute durch Borrés feinen Schuss aus 22 Metern ihre Führung auf 2:0 erhöhten, und hätte Knauff kurz vor dem Seitenwechsel ins statt übers Tor geschossen, die Frage über den Aufsteiger ins Semifinale wäre schon beantwortet gewesen.

Es wurde nicht besser für Barcelona: Aubameyang traf erst den Ball nicht (47.) und konnte dann Trapp nicht überwinden (55.), und als Kostic in der 67. Minute auf 3:0 stellte, waren die katalanischen Träume geplatzt, zumal ein vermeintliches Tor von Busquets wegen einer Abseitsstellung annulliert wurde (84.). Eingangs der neunminütigen Nachspielzeit machte es Busquets besser - 1:3 (91.). Und in der 101. Minute gelang Depay sogar noch das 2:3 per Elfmeter. Doch das war zu wenig.