Europa League: Leipzig steht nach dem 2:0 in Bergamo im Semifinale

Christopher Nkunku hat RB Leipzig im ohrenbetĂ€ubend lauten Fußball-Tempel von Atalanta Bergamo in das erste Europa-League-Halbfinale der Klubgeschichte geschossen. Mit seinem Doppelpack bescherte der Angreifer Trainer Domenico Tedesco am Donnerstagabend in dessen Geburtsland ein verdientes 2:0 (1:0). Der Bundesligist ist damit noch drei Spiele vom ersten Titel der Klubgeschichte entfernt. Vor 19.860 Zuschauern im ausverkauften Gewiss-Stadion sorgte Nkunku in der 18. Minute nach einem Konter fĂŒr die FĂŒhrung und machte in der 87. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter alles klar.

Die Göttin und ihr lauter Anhang

Mit der immens lauten Ultra-TribĂŒne Curva Nord im RĂŒcken drĂŒckte Atalanta - in Italien nur „Die Göttin“ genannt - auf ein frĂŒhes Tor. Spielmacher Ruslan Malinowskyj setzte mit Vorliebe die hoch stehenden Außenverteidiger Hans Hateboer und Davide Zappacosta ein. Doch mehr als ein Schuss aus spitzem Winkel von Zappacosta, dem im Hinspiel ein Eigentor zum 1:1-Endstand unterlaufen war, kam anfangs nicht heraus.

Leipzig bekam vor 800 RB-Fans mehr Sicherheit. Das lag auch daran, dass Bergamo nicht so körperlich wie im Hinspiel agierte und auffĂ€llig konteranfĂ€llig war. Konrad Laimer startete einen ersten Testlauf ĂŒber die rechte Seite, flankte ins Zentrum - dort erwischte der mitgelaufene Benjamin Henrichs (13.) den Ball nicht richtig.

Nur fĂŒnf Minuten spĂ€ter lief es dann perfekt. Henrichs schickte Konrad Laimer auf der rechten Bahn, der österreichische Nationalspieler sprintete ĂŒber den halben Platz und zog in den Strafraum. Nkunku musste beim punktgenauen RĂŒckpass Laimers nur den Fuß hinhalten, von der Innenstange schlug der Ball im Netz ein. FĂŒr den Franzosen war es wettbewerbsĂŒbergreifend das 29. Tor im 43. Spiel.