Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem Champions-League-Aus der Münchner 450 Morddrohungen auf Instagram erhalten. Diese bekomme er "nach jedem Spiel eigentlich, egal ob wir gewinnen oder verlieren", sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Freitag.

Solche Nachrichten würden sich auch gegen seine Mutter richten. Das sei "schon wild", so Nagelsmann vor dem Bundesligaspiel am Sonntag in Bielefeld. "Natürlich kann man das alles anzeigen, aber dann werde ich nicht mehr fertig."