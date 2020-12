Die Austria-Bosse haben aus der Klubgeschichte nichts gelernt

Viele Fehler

Fakt ist, dass die Austria in den vergangenen sieben Jahren – seit dem Erreichen der Gruppenphase der Champions League im Herbst 2013 – viele Fehler begangen hat. Einerseits wähnte man sich dauerhaft in der Königsklasse und blähte den organisatorischen Apparat auf, andererseits baute man ein neues Stadion. Darüber hinaus lief man den sportlichen Ansprüchen hinterher, weil man Trainer schneller wechselte als andere die Unterhose und vielen Spielern viel zu viel Geld zahlte, diese dem Verein in Folge nicht weiterhalfen.

In der Kritik stehen Markus Kraetschmer, Controller Thomas Schwarz, Frank Hensel, der in seiner Präsidentschaft absolut gar nichts bewegen konnte, und auf sportlichem Terrain Ralf Muhr und vormals Franz Wohlfahrt als Sportdirektoren. Die violette Rettung könnte ein Investor sein. Ein violetter Insider betont: „Das muss ein Kamikaze sein.“