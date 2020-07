Finanzielle und sportliche Krise: Austrias Sprint ins Ungewisse

Die Austria hat derzeit an allen Ecken und Enden zu tun. Sportlich möchte man mit dem Erreichen eines Europacup-Startplatzes (Hartberg steht noch im Weg) noch eine verkorkste Saison retten, in wirtschaftlicher Hinsicht geht es in den kommenden Monaten um die Existenz.

Vergangenen Herbst waren Sportvorstand Peter Stöger und AG-Vorstand Markus Kraetschmer – letztlich erfolgreich – damit beschäftigt, den Finanz-Exodus zu verhindern, ehe Corona den Violetten einen gehörigen Strich durch die Rechnung machte.