Heimsieg gegen Altach: Die Austria träumt weiter von Europa

AC/DC kündigten über die Lautsprecher in der Generali Arena beim Aufwärmen mit „Hells Bells“ ein höllisches Spektakel an. Nur einmal klingelte es in den folgenden 90 Minuten, und zwar im Tor der Altacher, wodurch die Austria nach dem 1:0 im Europa-League-Play-off gegen Hartberg (Samstag und Mittwoch) steht. In Wien-Favoriten darf man weiterhin vom Europacup träumen.

Altach begann, wie von Austria-Coach Ilzer erwartet, offensiv und fulminant. Nussbaumer scheiterte schon nach drei Minuten mit der ersten Top-Chance an Goalie Pentz. Altach agierte flinker und aggressiver, die Austrianer kamen gar nicht in die Zweikämpfe. Die Vorarlberger, bei denen die meisten Aktionen über Sidney Sam liefen, verabsäumten es aber in dieser guten Phase in Führung zu gehen.

Premierentreffer für Wimmer

So fand die Austria nach guten Chancen von Sarkaria und vor allem Palmer-Brown allmählich ins Spiel, nahm das Tempo der Altacher an. In der 27. Minute hatte der äußerst agile Wimmer seinen großen Auftritt. Aus einem Konter nach Traumpass von Sarkaria scheiterte er zunächst an Tormann Kobras, Monschein setzte nach und servierte Wimmer den Ball auf den Kopf – 1:0. Wimmers Premierentreffer für die Austria.