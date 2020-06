Der laute Ruf der Pflicht im ÖFB-Team

Innsbruck mag ja mittlerweile vielleicht kein gutes Pflaster für Profifußball mehr sein – drei Abstiege in den letzten zwölf Jahren – für die österreichische Nationalmannschaft ist das Tivolistadion hingegen ein fruchtbarer Boden. Innsbruck ist der einzige Spielort in Österreich, in dem das Nationalteam noch ungeschlagen ist, die Erfolgsbilanz in Zahlen: neun Spiele, sieben Siege, zwei Unentschieden.

Für das Testspiel am Freitag gegen Island (20.30 Uhr, live in ORFeins) sind bereits 8000 Tickets weg – deutlich mehr als bei Heimspielen des FC Wacker – am Montag reisen die Österreicher dann aus Innsbruck zum Match gegen Tschechien nach Olmütz.