Teamchef redet über "einen Schritt vorwärts"

Als nach dem Fitnesstest fast alle Teamspieler in die Knie gingen und für Minuten den Blick auf den Rasen senkten, musste einem schon angst und bang werden um den körperlichen Ist-Zustand der Nationalmannschaft. Dabei wurden die Kiebitze in Seefeld bloß Augenzeugen einer Teambuilding-Übung der etwas anderen Art. An der – vergeblichen – Suche nach dem verschwundenen Ohrstecker von Aleksandar Dragovic war schlussendlich beinahe die ganze Mannschaft beteiligt.

Um Zusammenhalt, Einsatz und Freude ist es augenscheinlich gut bestellt in der österreichischen Nationalmannschaft. "Die Spieler sind motiviert", stellte Marcel Koller fest. Der Teamchef hat in diesem Camp einiges auf der Agenda: "Es geht darum, unsere Spielphilosophie zu festigen und einen Schritt vorwärts zu kommen", stellte der Schweizer vor den Testspielen gegen Island (30.5.) und gegen Tschechien (3.6.) klar. "Das System sitzt noch nicht so, dass wir es blind und aus dem Effeff heraus spielen können."