Almer genießt Kollers Vertrauen

Robert Almer wusste,dass die Frage kommt. Sie kommt eigentlich jedes Mal, wenn er beim Nationalteam ist, und dann muss sich der Torhüter dafür rechtfertigen, dass er wenig bis gar keine Spielpraxis vorweisen kann. Die Skepsis an seinem Nummer-1-Status in Österreich pariert Almer mittlerweile mit links. "Dieses Hinterfragen gibt es ja schon seit 2011", erinnert sich der 30-Jährige. "Damals hat’s schon geheißen: ,Wieso spielt der?‘"

Für Teamchef Marcel Koller hingegen stellt sich die Einserfrage gleich gar nicht. Der Schweizer hält auch dann an Almer fest, wenn dieser bei seinem Verein gerade keinen Ball festhalten darf. Das war schon so, als der Goalie seinerzeit in Düsseldorf nur auf der Bank saß, und das ist auch jetzt nicht anders, nachdem Almer im Frühjahr bei Zweitliga-Absteiger Energie Cottbus nicht mehr erste Wahl war. " Robert hat im Team immer seine Leistungen gebracht", erklärt Marcel Koller.

Das Vertrauen des Teamchefs weiß Robert Almer zu schätzen. "Das tut sehr gut, hier zu sein. Ich genieße es", versichert der Tormann, der ja außerdem nicht ganz untätig war in der vergangenen Saison: "Im Herbst habe ich immerhin mehr als 20 Spiele gemacht."