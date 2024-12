Das Beste kommt zum Schluss: Das ist Rapid-Gegner FC Kopenhagen

Der FC Kopenhagen ist einer der Vorzeigeklubs in Skandinavien. Nach einem holprigen Start kommt der Rapid-Gegner immer besser in Fahrt.

Der letzte Gegner von Rapid in der Ligaphase der Conference League ist von der Papierform der wahrscheinlich härteste. Der FC Kopenhagen wurde den Wienern aus dem ersten Topf zugelost und hat sich nach anfänglichen Schwächen auch stark verbessert. Mit einer Niederlage gegen den polnischen Vertreter Jagiellonia starteten die Dänen in die Conference League. Es folgten zwei Remis gegen Betis Sevilla sowie Basaksehir und zwei Siege gegen Dinamo Minsk und Hearts of Midlothian.

Kopenhagen ist zwar erst 32 Jahre alt, aber schon 15-facher dänischer Meister und neunfacher Cupsieger. In der Superliga liegt das Team aktuell nach 17 Runden punktegleich mit Midtjylland an der Spitze. International für Schlagzeilen sorgte Kopenhagen in den vergangenen Jahren der Champions League. 2022/2023 blieb der Klub in den drei Heimspielen gegen FC Sevilla, Manchester City und Dortmund mit drei Remis ungeschlagen. In der Champions League 2023/2024 gab es den sensationellen 4:3-Erfolg gegen Manchester United, ein 0:0 bei den Bayern und den Einzug ins Achtelfinale.

Der Erfolg des Klubs basiert auf dem Scouting und der Ausbildung junger Spieler. Denn die Transferbilanzen lesen sich für andere Vereine wie die Zahlen bei Lottogewinnen. Zur Verdeutlichung: Im Sommer 2023 holte Sturm Graz William Böving von Kopenhagen. In Österreich wurde der damals 19-Jährige schnell einer der besten Spieler der Liga. Doch der Mittelfeld-Spieler brachte dem FCK nur 2,2 der insgesamt 17 Millionen Euro Transfereinnahmen 2023 ein. 2024 wurden gar 50 Millionen eingenommen, die Transferbilanz lautete +37 Millionen Euro. Mittelstürmer Orri Óskarsson war Sociedad 20 Millionen wert. Damit sich das Rad immer weiter dreht, wurden fünf Spieler aus der Unter-19 des Ausbildungsvereins in den Profikader hochgezogen.

© EPA/Mads Claus Rasmussen

Aus dem aktuellen Kader stechen zwei Spieler hervor: Roony Bardghji und Mohamed Elyounoussi. Bardghji ist 19-jähriger Schwede mit syrischen Wurzeln, steht auf der Scoutingliste von Manchester City und wird seine Offensivqualitäten in Hütteldorf wegen eines Kreuzbandrisses aber nicht zeigen können. Als Flügelspieler wird der norwegische Marokkaner Elyounoussi (30) für Stress in der Rapid-Defensive sorgen. In den jüngsten beiden Spielen war er an drei Toren von Kopenhagen beteiligt.

Trainer des FCK ist Jacob Neestrup. Der erst 36-jährige Däne wurde 2021 Co-Trainer und übernahm das Team im Sommer 2022. 66 seiner 116 Spieler konnte er gewinnen. Sein bevorzugte Grundaufstellung ist ein offensives 4-3-3, aber Kopenhagen spielte zuletzt auch gerne ein 4-2-3-1. Insgesamt haben die Dänen den intensiven Herbst besser verkraftet als Rapid. Obwohl das Spiel bei Rapid bereits das 33. seit dem Saisonbeginn ist, konnten die vergangenen sechs Spiele allesamt gewonnen werden, seit 14 Partien - oder seit 3. Oktober - ist der FC Kopenhagen unbesiegt.