Sangare vor dem letzten Spiel? Auf Rapid wartet ein Millionenregen

Seine Müdigkeit liegt – neben 28 Einsätzen für die Hütteldorfer – am Sprung ins Nationalteam . Der von allen „Mama“ Genannte trägt die Farben seines Landes mit großem Stolz, auch wenn die Reisen nach Afrika ihren Tribut erfordern: „Das viele Reisen war wirklich schwierig. Ich war immer sehr lange unterwegs, oft zwölf Stunden im Flieger . Nach den Länderspielen war ich schon müde.“

Nach dem Verkauf von Stürmer-Talent Mayulu um 3,5 Millionen hatte Rapid Anfang Juli das Kapital, um den Wunschspieler zu kaufen. Der 22-Jährige war an Hartberg verliehen und kostete 700.000 Euro Ablöse an Salzburg , wo Sangare keine Chance bekommen hatte. Der Linksfuß mit dem riesigen Aktionsradius passte perfekt ins neu zusammengestellte Team.

Raux-Yao als bester Freund von Sangare

Zum Lächeln trotz Jetlag wird Sangare von einem anderen Transfer-Volltreffer gebracht: von Serge-Philippe Raux-Yao. Fast immer ist der Franzose in nächster Nähe zu Sangare zu sehen: „Serge ist mein bester Freund bei Rapid. Er spricht meine Sprache, und es war von Anfang an einfach mit ihm, dann sind wir Freunde geworden.“

Das alles erzählt Sangare im KURIER-Gespräch in gutem Deutsch. Ganz anders als viele andere Bundesliga-Legionäre. „Ich habe bereits in der Schule etwas Deutsch gelernt. Dann habe ich in Österreich einen Kurs besucht. Zusätzlich versuche ich, mit Übungen übers Handy noch besser zu werden.“

Im Weihnachtsurlaub folgt der nächste lange Flug – aber diesmal ganz entspannt: „Ich werde in Mali urlauben, zurück in meiner Heimat.“