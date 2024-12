Burgstaller bekommt Genesungswünsche aus Deutschland und Österreich

Die Nachricht über Guido Burgstaller ging in ganz Europa viral. Spielte der 35-Jährige doch auch in Cardiff, Nürnberg, Gelsenkirchen und Hamburg. Der FC Schalke 04 schrieb auf seinem offiziellen Account: „Was für eine abscheuliche Tat. Alles Gute und eine schnelle Genesung. Wir sind in Gedanken bei Dir, Burgi!“