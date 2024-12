Attacke gegen Rapids Burgstaller: Nur nicht spekulieren

Kaum machte die Meldung um Guido Burgstaller die Runde, wurde schon auf den sozialen und asozialen Plattformen heftig spekuliert.

Was macht ein Profi-Fußballer um 6 Uhr in der Früh in der Stadt? War er erst auf dem Heimweg oder schon auf dem Weg zum Bäcker? Hätte er zu diesem Zeitpunkt Auto fahren dürfen oder nicht? Von wem wurde er attackiert? War es ein Austrianer?