Warum die Austria noch nicht gerettet ist

Sollten am Ende zehn Millionen das violette Börsel zum Klingeln bringen, dürfen sich die Austrianer glücklich schätzen. Hausverstand und Weitblick wird dann vonnöten sein, um nicht der Euphorie zu erliegen, für den kurzfristigen sportlichen Erfolg das Geld freizügig in Spieler zu investieren. Das Um und Auf für die nachhaltige finanzielle Genesung des Vereins ist ein regelmäßiges Plus im Geschäftsjahr.