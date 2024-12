Stephan Helm: „Die Austria ist positiv verrückt“

Es ist schon außergewöhnlich gut gelaufen. Von Beginn weg habe ich viel Potenzial in der Mannschaft gesehen. Dass es so gut läuft, war nicht absehbar.

Das Erreichen der Top 6 war ursprünglich das Ziel. Setzt man sich jetzt neue?

Das erste Etappenziel ist die Meistergruppe, dafür haben wir die Basis gelegt. Wenn wir das erste Ziel erreichen, können wir uns weitere Gedanken machen.

Die Punkteteilung kommt der Austria nicht gelegen.

Der Modus sorgt für Spannung, das ist in Ordnung. Allerdings hat man während der Saison kaum eine Phase, in der man Dinge ausgiebig entwickeln kann. Man wird ständig in eine neue Situation geworfen, was schon sehr herausfordernd ist. Wenn es zählt, muss man eben funktionieren.

Hinter den Kulissen war der Herbst turbulent. Mit dem Stadionverkauf sieht es rosiger aus. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Ich möchte erwähnen, dass Jürgen Werner und Manuel Ortlechner für ein extrem ruhiges Umfeld gesorgt haben. Ich war auch bei Grasshopper Zürich, da war das ganz anders.