Aufatmen bei Rapid: Guido Burgstaller wird wieder gesund werden

Der Schock war riesig in Hütteldorf: Guido Burgstaller, ehemaliger Kapitän und unumstrittener Leader der jungen Mannschaft, liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Logisch, dass die Vorbereitung auf das entscheidende Heimspiel von Rapid in der Conference League gegen Kopenhagen am Donnerstag massiv beeinträchtigt ist.

Der 35-Jährige laboriert an einem Schädelbasisbruch. Zugezogen in den Morgenstunden von Freitag auf Samstag bei einem Sturz, nach einem folgenreichen Schlag eines bislang Unbekannten. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, zeigt das Update der Polizei: Die geplante Befragung des Stürmers konnte am Dienstagvormittag noch nicht vorgenommen werden.