Ein Rapid-Quartett auf Reisen: Zwischenbilanz für die Leihspieler

Katzer sagt: „Sky tut sich schwer. Das ist nicht erfreulich und war nach seinem guten Jahr in Klagenfurt so auch nicht zu erwarten.“ Es wird Gespräche geben, ob vielleicht eine andere Leihe sinnvoller wäre.

Philipp Wydra

Der starke Techniker zeigte beim Aufstieg aus der Regionalliga mit acht Toren und 17 Assists in 30 Einsätzen für Rapid II auf. 17 Scorerpunkte gelangen allein in 14 Einsätzen im Frühjahr.

Der 21-Jährige aus dem Senegal ist in der 2. Liga mit 13 Spielen plus zwei Toren und zwei Assists Stammkraft als Sechser von Rapid II. Auffällig ist: In den drei Partien, in denen Gueye gesperrt oder verletzt war, gab es drei der insgesamt vier Niederlagen.

Der Vertrag kann per Option noch bis Sommer 2026 verlängert werden.

Da mit Thiero und Szladits bereits zwei 18-jährige, hochtalentierte Sechser bei Rapid II nachschieben, könnte Gueye im Frühjahr auf höherer Ebene auf die Probe gestellt werden.