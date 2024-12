Rapid hält zusammen: "Wir wollen für Burgi gegen Kopenhagen gewinnen"

„Wieso passiert bei uns immer etwas, das nicht mit der Arbeit am Platz zu tun hat? Noch dazu so eine menschliche Tragödie um Burgi – das hat uns voll getroffen“, hadert Klauß, der bereits bei den Derby-Skandalen zum Handkuss gekommen war. „Aber okay, wir wollen nicht lamentieren. Dann müssen wir eben mit sportlicher Performance die Nachrichten bestimmen.“

Volles Haus

Gemeint ist damit ein Sieg im Conference-League-Spiel gegen Kopenhagen ab 21 Uhr (Canal+ live). Dem jüngsten Abwärtstrend zum Trotz ist das Stadion fast voll, mehr als 24.000 Tickets sind abgesetzt. „Wir werden neue Kräfte mobilisieren. Wir wollen für Burgi gewinnen“, gibt Lukas Grgic, ein enger Burgstaller-Freund, die Parole aus.