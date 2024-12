Conference League live: So steht es bei Rapid gegen Kopenhagen

Der sportliche Aspekt von Rapids letztem Spiel in diesem Jahr wird von der schweren Kopfverletzung von Guido Burgstaller überschattet. Mit einem Heimsieg am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+) über den FC Kopenhagen würden sich die Hütteldorfer in der Conference League mit großer Wahrscheinlichkeit das Play-off ersparen und erst im Achtelfinale einsteigen.

Auf Rapid wartet das bereits 31. Bewerbspiel in dieser Spielzeit. In den jüngsten fünf Partien gab es keinen Sieg. Für Kopenhagen ist es bereits das 33. Spiel in diesem Herbst. Die vergangenen 14 blieb das Team unbesiegt.

Doch die Aufmerksamkeit lag im Vorfeld der Partie auf dem Gesundheitszustand von Guido Burgstaller, der Samstagfrüh vor einem Wiener Lokal schwer verletzt wurde.