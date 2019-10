"Die österreichischen Neulinge erschreckten Liverpool zu Tode"

Frankfurter Allgemeine: " Klopp staunt, bangt und jubelt doch. Der FC Liverpool präsentiert sich in einer furiosen Partie gegen Salzburg ungewohnt anfällig. Der in der heimischen Premier League unangefochtene Spitzenreiter hat in der Champions League mit viel Mühe seinen ersten Sieg erzielt."

ntv.de: "Emporkömmling ärgert Liverpool. Elf Mal war der Klub seit der Übernahme durch Red Bull im Jahr 2005 in der Qualifikation zur Champions League gescheitert, gegen Gegner wie Maccabi Haifa, Düdelingen, Malmö FF und HNK Rijeka - sehr zur Erheiterung der zahlreichen Kritiker des Projekts. In Liverpool bewies die junge Mannschaft, dass sie in dem Wettbewerb ankommt. Wer dem Champions-League-Sieger an der Anfield Road einen Schrecken einjagen kann, muss sich nicht verstecken."