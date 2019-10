Liverpool gegen Salzburg live: Der Countdown zum CL-Kracher

"You'll never fly alone": Bei nass-trübem Wetter haben Mittwochfrüh in Salzburg und Linz vier mit Fans des österreichischen Fußballmeisters RB Salzburg besetzte Charter-Flugzeuge nach England abgehoben. Ein erster Fan-Flieger und die Mannschaft selbst waren bereits Dienstag nach Liverpool gestartet. Die Vorfreude auf das Spiel an der Anfield-Road war bei den Anhängern auf beiden Flughäfen enorm.

Am Salzburger Flughafen nahmen zahlreichen Fans das Abenteuer Fußball-Champions-League in Tracht in Angriff. Dazu kamen Fahnen, Schals und Trikots in den Vereinsfarben. Insgesamt werden in England rund 3.000 Red-Bull-Salzburg-Anhänger dabei sein, so viele wie noch nie in der Europacuphistorie des Vereins.