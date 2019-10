Spätes Glück: Barcelona schlug im Spitzentanz Inter Mailand

Champions League. Barcelona feierte im zweiten Spiel den ersten Sieg in der laufenden Saison. Die Katalanen mussten aber lange zittern, um den 2:1-Sieg gegen Inter Mailand sicherzustellen. Der Argentinier Lautaro Martínez brachte den Leader der Serie A schon nach drei Minuten in Führung. Die Katalanen drängten unter der Führung von Lionel Messi auf den Ausgleich, Luis Suárez besorgte diesen in der 58. Minute. Der Uruguayer traf in der Schlussphase obendrein zum Sieg.

Das dritte Top-Team in dieser Hammergruppe F ist Dortmund. Die Borussia bejubelte den ersten Sieg, gewann bei Slavia Prag, allerdings nach einer eher glanzlosen Leistung mit 2:0. Matchwinner war der Marokkaner Achraf Hakimi, der zwei Mal aus Konterstößen traf (35. und 89. Minute). Was den Gelbjacken wichtig ist: Hinten stand für die Favre-Elf trotz einiger gefährlicher Szenen die Null, nachdem zuletzt zwei Mal eine Führung in der Bundesliga aus der Hand gegeben wurde. „Wir wussten, dass Prag sehr heimstark ist und haben von der ersten bis zur letzten Minute dagegen gehalten“, sagt Kapitän Marco Reus.